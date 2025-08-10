Joven motociclista grave al chocar con camioneta

Un joven motociclista resultó con lesiones de consideración luego de impactarse contra una camioneta en la colonia Lázaro Cárdenas de Altamira.

El percance ocurrió la tarde de este sábado sobre la calle Miguel Hidalgo, hasta donde acudieron cuerpos de emergencia y autoridades.

Al arribar al sitio, paramédicos encontraron al conductor de la motocicleta inconsciente y con heridas graves, por lo que fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia al Hospital Regional “Rodolfo Torre Cantú” para su atención médica.

En el lugar se encontraban elementos del Sistema DIF Altamira, Policía Estatal y grupos de voluntarios, quienes apoyaron en las labores de auxilio.

De acuerdo con versiones preliminares, el motociclista circulaba a exceso de velocidad cuando se impactó contra una camioneta azul tipo Caravan.

Personal de Tránsito municipal tomó conocimiento del accidente y puso el caso a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para el deslinde de responsabilidades.