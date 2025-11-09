Mueven a exdirector del CETis 78 al CETis 109

Tras el conflicto registrado en el CETis 78 de Altamira, el director Julio César Barrón fue oficialmente removido de su cargo y reasignado al CETis 109 de Ciudad Madero, ubicado en la colonia Unidad Nacional.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con Olegario Muñiz Cura, director estatal de la DGETI, el cambio forma parte de una "reorganización administrativa" al interior del sistema. Barrón regresa a funciones luego de mantenerse apartado tras el episodio que derivó en enfrentamientos con estudiantes y señalamientos por presuntas actitudes autoritarias y un manejo inadecuado del plantel.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En semanas recientes, alumnos del CETis 78 hicieron públicas sus inconformidades e incluso protagonizaron una protesta que derivó en una agresión y desmanes al plantel, así como la salida temporal del directivo.