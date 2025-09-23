Separan del cargo a director del CETis

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios confirmó la separación del cargo del director del CETis Número 78, Julio César Barrón, luego de que el pasado 17 de septiembre fuera brutalmente golpeado por un grupo de estudiantes dentro del plantel en Altamira.

El estallido de violencia se habría originado por versiones que lo señalaban de presuntamente encubrir a un profesor acusado por alumnas de acoso sexual.

El titular nacional de la DGETI, Rolando de Jesús López Saldaña, encabezó la “Jornada Nacional por la Paz” en el mismo centro educativo.

Ahí, reconoció la gravedad de los hechos y anunció que el directivo no volverá a sus funciones mientras continúan las indagatorias.

"Estamos realizando las investigaciones pertinentes y, en cuanto tengamos resultados se tomarán las decisiones. Por lo pronto, el director no estará presente en las actividades", señaló.

No obstante, López Saldaña, aclaró que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal de acoso dentro del CETis número 78.

Explicó que se han establecido rutas de diálogo con estudiantes, padres de familia y docentes para detectar posibles irregularidades, sin que hasta ahora se presenten acusaciones oficiales.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abiertas las investigaciones, en tanto la DGETI asegura que aplicará los procesos normativos correspondientes.

Mientras tanto, el alumnado permanece bajo supervisión de la Dirección de Operaciones de la institución federal.