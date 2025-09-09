El Capitán Abraham Jeremías no estaba vinculado al huachicol fiscal: FGR

Altamira, Tam.- El Capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fuera localizado este lunes sin vida en su oficina en la ASIPONA de Altamira no contaba con vínculo alguno con la red identificada por el contrabando de combustible desde Estados Unidos, aseguró general, Alejandro Gertz Manero en la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El fiscal, al ser cuestionado al respecto respondió; "ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos tener un gran respeto. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Es un asunto de otra naturaleza".

Y es que este lunes por la mañana la Semar informó a través de sus redes sociales oficiales sobre la muerte del director de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira Jeremías Pérez.

"La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden", publicó la Semar en sus redes sociales.

Al circular tal información, se dispersó como "reguero de pólvora", aduciendo que el Capitán era investigado por la red de complicidad en el caso del Huachicol fiscal.

Informó Gertz Manero, que el entonces Secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, habría denunciado la red de corrupción en donde se involucraba los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción, lavado de dinero, "se abrieron las investigaciones y se pusieron de forma inmediata bajo control judicial".

Además dijo que el ex Secretario de la Marina, informó sobre la red de corrupción, sin detallar los nombres de sus sobrinos en el involucramiento de este caso (Manuel Roberto y Fernando Farías).

Por su parte el Secretario de Seguridad y Protección. Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 15 personas, entre las que destacan empresarios, servidores públicos y marinos quienes estaban coludidos en el mercado negro de combustibles.

"La investigación sigue su curso para detener a todos los involucrados en este delito y no habrá impunidad".

Entre los detenidos está el Vicealmirante Manuel Roberto Farías; su detención se dió en Puerto Vallarta, Jalisco junto a otras 6 personas.

En operativos que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas se logró la detención hasta el momento de 15 involucrados en este delito, quedando prófugos de la justicia Fernando Farías y el capitán de Corbeta, Miguel Ángel Solano.