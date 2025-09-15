En seguimiento 40 adolescentes embarazadas

Autoridades de Salud en Altamira tienen bajo seguimiento a 40 adolescentes que cursan un embarazo, dio a conocer el director del Distrito de Bienestar en Salud Número 12, Carlos Arturo Juárez del Ángel.

El funcionario explicó que la dependencia utiliza una aplicación móvil para dar seguimiento médico a cada caso, con el fin de identificar y atender factores de riesgo. La menor de las pacientes bajo vigilancia tiene 14 años.

"Contamos con 40 jóvenes en observación. A través de una plataforma digital, se monitorean sus condiciones y riesgos durante el embarazo", detalló Juárez del Ángel.

Indicó que la incidencia de embarazos en menores se registra en todo el municipio, tanto en zonas urbanas como rurales, sin un patrón específico de concentración.

En comparación con 2024, cuando se contabilizaron 32 casos, la cifra se mantiene en niveles similares.

El titular del Distrito 12 reconoció que se trata de un fenómeno multifactorial que requiere un abordaje integral.