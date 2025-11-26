Empieza tercer día de bloqueos en carreteras de Tamaulipas

Tamaulipas, al igual que otros estados de la república mexicana, vive el tercer día de bloqueos por parte de productores agrícolas que sigue en la defensa de diversas peticiones, una de ellas un precio justo a la cosecha de granos como el sorgo y maíz.

Durante este miércoles, ya se tiene reporte de bloqueos en las siguientes carreteras de Tamaulipas:

Altamira:

Carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35 a la altura de la entrada Estación Colonias.

Río Bravo:

Carretera Matamoros-Reynosa a la altura de la entrada a Nuevo Progreso.

Díaz Ordaz

Carretera Ribereña con Hidalgo Sur en la colonia Industrial

San Fernando

Carretera Victoria-Matamoros a la altura de la "Y"

Ni lluvia detiene bloqueos

Los productores agrícolas de Río Bravo, al norte de Tamaulipas, realizan hoy el tercer día de bloqueo en la carretera Reynosa-Matamoros a la altura de la caseta de cobro, a pesar de la lluvia se hacen presentes para seguir con su lucha.

Los agricultores dejan pasar a vehículos particulares y unidades de carga ligera, pero mantienen cerrado el paso a los camiones de carga pesada.

Las autoridades están monitoreando la situación y han instado a los productores a buscar el diálogo para resolver sus demandas. Sin embargo, los agricultores continúan con sus protestas hasta que se logren acuerdos favorables.

Los bloqueos están afectando la circulación en las carreteras mencionadas, lo que podría tener un impacto en la distribución de productos y en la economía local.