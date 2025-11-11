Estrategia nacional contra extorsión llega a penales de Altamira y Matamoros

La Estrategia Nacional contra la Extorsión se aplica también en los centros penitenciarios de la república mexicana, sitios donde se originan llamadas telefónicas para extorsionar. Incluso los penales de Altamira y Matamoros, en Tamaulipas, realizaron acciones para inhibir la señal, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante el informe presentado hoy en la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que desde el pasado 6 de julio, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se implementa la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Desde esa fecha, se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089.

Por ello, para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión.

"El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México", explicó el funcionario federal. Añadió que en el primer trimestre de 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.

Denuncias por extorsión

Con apoyo de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Seguridad, Prevención y reinserción social y otras dependencias han hecho 730 revisiones en los 275 centros penitenciales, asegurando módems, teléfonos, chips, drogas y armas.

Refirió que con la aplicación de la estrategia nacional contra la extorsión, se mantiene un incremento en el número de denuncias al 089, donde se han recibido hasta la fecha más de 83 mil 800 llamadas, de las cuales 62 mil 716 fueron extorsiones no consumadas debido al acompañamiento de los operadores a los ciudadanos. También se atendieron 12 mil 433 llamadas que reportaron un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar.

Desafortunadamente, hubo 8 mil 682 llamadas de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las Fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Por el delito de extorsión están 2 mil 929 carpetas de investigación y han sido detenidas 478 personas en 22 entidades del país, entre ellas Tamaulipas, por el delito de extorsión.