Buscan reforzar la protección animal

El Congreso de Tamaulipas avaló en sesión pública un dictamen promovido por la diputada Cynthia Jaime Castillo, mediante el cual se exhortó a los 43 Ayuntamientos del estado a crear o fortalecer una Dirección de Protección Animal -o la instancia equivalente- con el fin de brindar atención especializada y constante a los animales considerados seres sintientes.

La propuesta establece que cada municipio deberá contar con personal capacitado, áreas específicas y atribuciones claras para atender reportes ciudadanos, coordinar campañas de esterilización, impulsar la adopción responsable y promover acciones de educación y cultura de bienestar animal.

¿Qué propone la diputada Jaime Castillo?

La legisladora del Distrito 19, que comprende Altamira y Ciudad Madero, subrayó que estas dependencias deben operar con autonomía y verdadera capacidad de respuesta. "Los animales necesitan espacios que realmente protejan su bienestar. No puede tratarse de una tarea secundaria dentro de otras oficinas", afirmó.

¿Cuál es la importancia de esta propuesta?