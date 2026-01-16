Gusano Barrenador puede afectar a humanos: Salud

Autoridades sanitarias del Distrito de Salud para el Bienestar No. 12 activaron un llamado preventivo a la población de Altamira, González y Aldama, ante la presencia del gusano barrenador, una plaga que representa un riesgo elevado para personas con padecimientos crónicos, adultos mayores con limitaciones físicas y menores de edad.

Carlos Juarez del Angel, titular de la dependencia subrayó la importancia de extremar cuidados en pacientes con úlceras, heridas abiertas o pie diabético, solicitando a familiares y responsables de su atención reportar de forma inmediata cualquier señal inusual.

Dijo que para estos casos, se dispone de brigadas médicas capacitadas para acudir a los domicilios y brindar atención directa, a fin de evitar complicaciones mayores.

Indicó que el manejo médico de esta afección incluye la remoción completa de las larvas, limpieza profunda de la zona afectada y la aplicación de antibióticos, de acuerdo con la gravedad de la lesión y la cantidad de parásitos detectados.

Detalló que el ciclo de desarrollo del insecto se prolonga entre 14 y 21 días, tras lo cual las larvas caen al suelo, situación que obliga a desinfectar y fumigar el entorno para cortar la cadena de propagación.

Asimismo, se advirtió que la probabilidad de contagio aumenta en comunidades donde se han registrado animales infectados, ya que el parásito se aloja principalmente en heridas de ganado y mascotas, entre ellos bovinos, caprinos, equinos, porcinos y caninos.

Entre las señales de alerta en humanos destacan dolor severo, sangrado persistente y la presencia visible de larvas en las lesiones, por lo que Juárez del Ángel insistió en no automedicarse y acudir de inmediato a una unidad médica, además de mantener vigilancia constante en personas vulnerables.

ALERTA SANITARIA

¿Dónde se activó la prevención?

Altamira, González y Aldama, bajo vigilancia del Distrito de Salud para el Bienestar No. 12.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Personas con padecimientos crónicos

Adultos mayores con limitaciones físicas

Niñas y niños

Pacientes con úlceras, heridas abiertas o pie diabético

Síntomas de alerta en humanos

Dolor intenso en la herida

Sangrado persistente

Presencia visible de larvas

¿Qué hacer ante un caso sospechoso?

No automedicarse

Acudir de inmediato a una unidad médica

Reportar el caso para activar brigadas médicas domiciliarias



