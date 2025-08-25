Descartan reubicar el relleno sanitario

Autoridades estatales y municipales de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira determinaron que el relleno sanitario ubicado en el ejido Francisco I Medrano no será reubicado, aunque deberá operar bajo un esquema de correcciones ambientales para garantizar su funcionamiento adecuado.

El secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Altamira, Tomás Medrano Mayorga, informó que tras la visita realizada por personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, junto con los tres alcaldes de la zona metropolitana, se concluyó que el sitio aún cuenta con capacidad de crecimiento para recibir las más de 700 toneladas de desechos que se generan diariamente en los tres municipios.

"Se determinó que el espacio tiene suficiencia para seguir brindando el servicio, aunque con ajustes importantes en su operación. Cualquier afectación ambiental que pudiera presentarse en el futuro podrá ser denunciada y atendida", explicó.

Medrano Mayorga, señaló que la empresa operadora del relleno sanitario ya trabaja en subsanar las irregularidades detectadas.

Recordó que en su momento existió la propuesta de trasladar el sitio a otra ubicación, sin embargo, se valoró que eso implicaría simplemente mover el problema.

"Se planteó una rentabilidad ecológica en el mismo sitio, de tal forma que, en lugar de trasladar el relleno, se corrigieran las deficiencias y se fortaleciera su operación en el punto donde ya existe afectación ambiental, pero con margen para seguir funcionando", puntualizó.

Con este acuerdo, el relleno sanitario de Altamira continuará operando como centro de disposición final para la zona conurbada, bajo supervisión de las autoridades estatales y municipales.