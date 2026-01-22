Confirman 4 casos de Covid-19 y 12 de influenza en Altamira

Autoridades del sector Salud confirmaron la detección de cuatro casos recientes de covid-19 en el municipio, todos en pacientes que no contaban con el esquema de vacunación contra esta enfermedad.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades?

Carlos Arturo Juárez del Ángel, coordinador del Distrito para la Salud Número 12, informó además que durante la actual temporada invernal se han registrado 12 casos de influenza estacional, situación que mantiene en alerta a los servicios médicos de la región.

Ante este escenario, el funcionario exhortó a la población a no bajar la guardia y acudir a los módulos de vacunación para aplicarse las dosis correspondientes tanto contra el covid-19 como contra la influenza, con el objetivo de reducir el riesgo de contagios graves y complicaciones de salud.

Detalles sobre la situación de la influenza estacional

Subrayó que, hasta el momento, ninguno de los pacientes afectados ha requerido hospitalización, lo que atribuyó a la detección oportuna de los contagios y al seguimiento médico brindado.