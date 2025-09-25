Lo matan de una puñalada

Lo matan de una puñaladaTranseúntes descubrieron al individuo tirado sobre la vía pública en Altamira
Un hombre perdió la vida la noche de este martes tras ser presuntamente atacado con un arma blanca en calles de la colonia Tampico-Altamira, sector 1, generando una intensa movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.
El hecho se registró en el cruce de Francisco Zarco y Niños Héroes, donde vecinos y transeúntes descubrieron al individuo tirado sobre la vía pública, ya sin signos vitales. De inmediato, dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.
Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que la víctima había fallecido a consecuencia de las heridas recibidas, mientras que elementos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acordonaron la zona para iniciar las primeras indagatorias.
El fallecido era conocido como El Milo de 43 años de edad, quien al parecer sostenía viejas rencillas con un vecino el cual prefirió darse a la fuga sin que las autoridades policiales lograran su detención.