Lo matan de una puñalada

Un hombre perdió la vida la noche de este martes tras ser presuntamente atacado con un arma blanca en calles de la colonia Tampico-Altamira, sector 1, generando una intensa movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.

El hecho se registró en el cruce de Francisco Zarco y Niños Héroes, donde vecinos y transeúntes descubrieron al individuo tirado sobre la vía pública, ya sin signos vitales. De inmediato, dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que la víctima había fallecido a consecuencia de las heridas recibidas, mientras que elementos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acordonaron la zona para iniciar las primeras indagatorias.