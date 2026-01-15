Alertan por falsas asociaciones que recolectan medicamentos

Organizaciones civiles con trayectoria en labores humanitarias advirtieron sobre la operación de agrupaciones irregulares que solicitan medicamentos a la población, presuntamente para utilizarlos como herramienta de promoción política, lo que perjudica directamente a pacientes en situación vulnerable.

¿Qué declararon las organizaciones sobre el uso de medicamentos?

Martha Adriana García Rivera, presidenta de la Asociación Kilómetro de Ayuda, informó que se han identificado personas que acuden a centros de acopio y jornadas de entrega con el objetivo de obtener fármacos para redistribuirlos por cuenta propia, sin contar con protocolos médicos ni mecanismos de control.

Impacto en la salud de pacientes vulnerables

Indicó que esta conducta representa un riesgo considerable, ya que el suministro inadecuado de medicamentos puede generar complicaciones severas en la salud de los pacientes. Subrayó que las asociaciones formales atienden mensualmente a decenas de personas que dependen de estos apoyos para continuar sus tratamientos, por lo que cualquier desvío impacta directamente en su calidad de vida.