Denuncian fallas en las obras de ARYVE

Habitantes del complejo habitacional Velamar levantaron la voz contra la empresa ARYVE, a la que acusan de incumplir con trabajos de reparación y mantenimiento prometidos desde hace varios años.

Como medida de presión, los inconformes colocaron una lona en la entrada principal del desarrollo, en la que manifiestan su inconformidad y demandan atención inmediata a las deficiencias detectadas en las instalaciones.

Entre los principales reclamos destaca la rehabilitación de la alberca, que permanece inservible desde hace más de un año pese a los constantes reportes.

A ello se suman vicios ocultos en los departamentos, mismos que -según los afectados- fueron reconocidos por la constructora, aunque sin avances en su solución.

Los residentes también señalaron la falta de un techado en parte del estacionamiento y el deterioro de la losa en el área común destinada a vehículos, aspectos que consideran urgentes por representar un riesgo y afectar la funcionalidad del conjunto.

Los propietarios aseguran que su protesta busca obligar a ARYVE a responder a los compromisos adquiridos y a garantizar las condiciones necesarias para preservar el valor de su patrimonio.