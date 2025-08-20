Familia victorense se apodera de viviendas

Una familia se apoderó de varias casas que estaban presuntamente abandonadas en el Fraccionamiento Santa Anita, lo que ha generado conflictos tanto con los dueños y con vecinos; denuncian que se roban la luz y el agua.

Ricarda Hilario San Juan, líder del fraccionamiento, señaló que hace unos 7 años, llegó una familia a invadir una vivienda, y paulatinamente fueron llegando más familiares a apoderarse de casas que presumían estaban abandonadas.

"Ya son 8 casas las que han invadido. Esas casas tienen dueño. Las cerraron porque los mandaron a otros lugares a trabajar, pero las siguen pagando".

Menciona que son personas que llegaron desde la Ciudad de Victoria, mismas que asegura son conflictivas.

"Uno ni los puede ver porque ya están echando bronca. Se pelean con todos. Ya muchos ni los voltean a ver, porque les echan montón".

Indicó que además, se roban el agua y la luz, y cuando están al lado de otra casa que está desocupada, hacen boquetes en las paredes para comunicarlas y así, tener más espacio.

"Los dueños no están aquí, los cambiaron a trabajar a otros lados o viven en otra colonia. Ellos llegaron y rompieron chapas para entrar, no les importó si habían muebles o pertenencias del dueño. Se apoderaron", mencionó la mujer.

Pidió a las autoridades que se regule está situación, "porque no sólo es en Santa Anita, sino en todos lados donde existen casas de Infonavit".