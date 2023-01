Sin regreso a clases en primaria por olor a gas

Alumnos de la escuela primaria "Benito Juárez" continúan con sus clases en línea, toda vez que no pueden regresar a las aulas a causa de un intenso olor a gas.

Este lunes debieron regresar a sus aulas, sin embargo, las autoridades escolares, avaladas por Protección Civil, decidieron que tomarán las clases desde sus hogares a través de internet.

Anselmo Gallegos Cervantes, delegado del ejido Benito Juárez, señaló que las autoridades aún no detectan de dónde provienen los olores, por lo que se suspendieron las clases en el plantel hasta en tanto Protección Civil no emita un dictamen que establezca que no hay riesgos.

Menciona que ya han llegado autoridades de Profepa, Pemex y Protección Civil para inspeccionar el área, pero no ha sido localizado el sitio de donde provienen los olores.

Señaló, "En un principio se decía que podía ser algo relacionado con fertilizantes o agroquímicos, pero ya fue mucho tiempo y el olor sigue".

Los alumnos y maestros no regresarán a las aulas en tanto Protección Civil no emita un dictamen favorable, pero sobre todo, que se detecte de dónde provienen los olores.

El olor fue detectado hace aproximadamente un mes, y a la fecha aún no se esclarece qué tipo de gas es el causante.

"Pemex viene seguido a checar, pero no han encontrado nada; yo pienso que se trata de agroquímicos", concluyó.