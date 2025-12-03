Retornan 100 trabajadores de Canadá

Retornan poco más de cien trabajadores agrícolas que estuvieron trabajando en Canadá durante una temporada: en enero reinician su trámite para regresar a sus labores en ese país del norte.

Yolanda Gómez Aguilar, coordinadora de la oficina de Empleo en Altamira, González y Aldama, señaló que se trata de trabajadores del sector agricola que aplicaron para trabajar en diversas actividades del campo principalmente en la ciudad de Québec.

"Ya están llegando algunos trabajadores. Algunos estuvieron 3, 6 o hasta 8 meses trabajando allá, pero por la cuestión del invierno y el intenso frío, se termina el trabajo de la temporada y regresan con sus familias".

Indica que son personas de Altamira, González y Aldama, quienes viajan a Canadá para trabajar de forma legal, es decir con todos los beneficios que tienen los canadienses.

Indica que este próximo 17 de diciembre se congregarán en la Plaza Principal de Altamira con la intención de viajar a la Ciudad de Victoria dónde se les hará un recibimiento de parte del Secretario de Trabajo y Previsión Social Luis Gerardo Illoldi.

Indicó que muchos de los trabajadores, ya tienen varios años bajando a Canadá en donde ya tienen sus fuentes de trabajo.

"Algunos trabajan en granjas, en la siembra de frutas, verduras y legumbres... Otros en las flores, en almacenes, pero el frío es fuerte allá y tienen que retornar".

Gómez Aguilar, puntualizó que quienes estén interesados en aplicar para este trabajo, se deberán presentar en la oficina de Empleo de Altamira, en donde el trámite es totalmente gratis, además de evitar que sean víctimas de fraudes.