Recuperan tractocamión robado y detienen al conductor en Altamira

Autoridades recuperaron un tractocamión con reporte de robo en el municipio de Altamira, además se detuvo al conductor, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Se detalló que elementos de la Dirección de Tránsito Estatal hacían recorridos de seguridad y vigilancia sobre el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio cuando recibieron un reporte sobre el avistamiento de un tractocamión con reporte de robo circulando sobre la Carretera Mante-Tampico con dirección al Libramiento Norte de Altamira.

La unidad fue verificada en la Plataforma México y arrojó como resultado una carpeta de investigación abierta por el delito de robo. El conductor y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).