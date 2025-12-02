Adultos mayores de Altamira reciben certificado de educación básica

Después de su aprendizaje, once adultos mayores recibieron su certificado de educación básica pues concluyeron sus estudios de primaria y secundaria. Ellos laboran como empacadores en una tienda de autoservicio en el municipio de Altamira.

Luego de concluir su educación, los adultos mayores tuvieron una ceremonia donde recibieron sus certificados: siete de primaria y cuatro de secundaria.

La directora del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), Gloria Guadalupe González González, invitó a las y los graduados a continuar su preparación en el nivel medio superior, la cual se puede seguir brindando a través de este instituto.

Destacó que con este tipo de programas, enfocados en el bienestar y las oportunidades para los ciudadanos, se promueve y fortalece la cobertura educativa para los adultos mayores en Tamaulipas.