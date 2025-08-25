Construirán hotel Marriott en Altamira

Altamira contará próximamente con el primer hotel de la cadena Marriott en Tamaulipas, luego de que inversionistas adquirieron un terreno de siete hectáreas sobre la avenida de la Industria, frente a la planta Maseca, donde se levantará una torre de más de 100 metros de altura.

El proyecto contempla una inversión superior a los 500 millones de pesos -equivalente a unos 11 millones de dólares- y se perfila para convertirse en el edificio más alto de la región.

La torre albergará 140 habitaciones de hotel, así como departamentos residenciales en los niveles superiores, además de una plaza comercial con locales para franquicias nacionales e internacionales y oficinas corporativas.



