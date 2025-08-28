Abandonan a los adultos mayores

La Procuraduría del Sistema DIF de Altamira registra un incremento en los casos de abandono de adultos mayores, situación que ha llevado a trasladar a cuatro personas de la tercera edad al asilo del municipio durante la actual administración.

Francisca Arteaga Hernández, titular del área, informó que en promedio reciben una denuncia semanal relacionada con adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

"Hemos tenido en promedio una llamada a la semana para reportar a abuelitos en vulnerabilidad", explicó.

Detalló que en cada caso se realizan investigaciones para localizar a familiares, incluso en otros municipios, y se mantiene coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado y otras instancias del DIF en la entidad, con el fin de descartar reportes de búsqueda.

Arteaga Hernández indicó que los adultos mayores ingresados al asilo carecían de documentos de identidad, lo que les impide acceder a programas sociales como la pensión federal.

Para solventar esta situación, el DIF les ha expedido cartas de identidad que permiten dar seguimiento a su atención.

La funcionaria señaló que estas personas no contaban con un domicilio fijo ni con familiares o conocidos que pudieran hacerse cargo de ellos. "Definitivamente no cuentan con nadie, por eso se les brinda ese espacio", afirmó.