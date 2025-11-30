Animales silvestres pasan a ser urbanos

Los avistamientos de animales silvestres dentro de zonas urbanas se han convertido en un hecho cotidiano en Altamira, especialmente en sectores residenciales donde la presencia de fauna como coaties, mapaches y jabalíes comienza a generar preocupación entre los habitantes.

Rubén Herbert Zárate, director de Ecología y Medio Ambiente, informó que los reportes se han incrementado de manera notable en fraccionamientos como Náutico y Lagunas de Miralta, donde los vecinos observan con frecuencia a estos animales merodeando durante el día y la noche.

Explicó que estas especies ya se han adaptado al entorno urbano, desplazándose con facilidad entre viviendas y áreas comunes. En su búsqueda de alimento, provocan daños menores, principalmente al esparcir basura o romper bolsas para acceder a restos orgánicos.

Herbert Zárate, advirtió que, aunque muchas veces parecen inofensivos, estos animales pueden mostrar conductas agresivas, sobre todo durante la temporada de celo, lo que representa un riesgo para los residentes.

El funcionario aseguró que la dependencia a su cargo ha respondido a los reportes ciudadanos, atendiendo los llamados y monitoreando las zonas donde la presencia de fauna se ha vuelto recurrente, a fin de evitar incidentes y promover acciones preventivas entre la población.