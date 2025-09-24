Se lo lleva el tren

Una camioneta doble cabina quedó reducida a chatarra tras ser embestida por un tren carguero en el poblado Villa Cuauhtémoc, en el municipio de Altamira.

El accidente ocurrió la tarde de este lunes, cuando el vehículo, una Pick-up Chevrolet Silverado blanca, intentó cruzar las vías y presuntamente trató de ganarle el paso a la locomotora.

El impacto contra el costado derecho destrozó la unidad y mantuvo bloqueado el cruce ferroviario por varios minutos.

El percance se dió en el cruce de la calle Guadalupe Victoria y Avenida Monterrey luego de que el conductor de la camioneta de nombre Mario “N” de 52 de años de edad no se percatara de la proximidad de la máquina.

El operador de la máquina de Ferromex, Alan de Jesús “N” de 35 años de edad nada pudo hacer para evitar la colisión ya que arrastraba al menos 20 vagones.