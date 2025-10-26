Ubican las escuelas con comida chatarra

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios detectó la venta de alimentos considerados como "chatarra", entre ellos pizza, dulces y frituras, en cooperativas escolares de al menos 15 planteles de Altamira.

El coordinador de la dependencia en el Distrito para el Bienestar de la Salud Número 12, José Daniel Martínez Cano, informó que continúan las revisiones en los centros educativos con el fin de garantizar que los alimentos que se ofrecen cumplan con la normativa sanitaria vigente.

"Definitivamente no todas han cumplido; se han encontrado ciertas anomalías y estamos trabajando en ello. Se han detectado productos que no cumplen con los requisitos, que exceden en sellos o no están permitidos, como dulces, frituras e incluso pizza", precisó el funcionario.

Martínez Cano, explicó que, al detectarse irregularidades, las cooperativas reciben un apercibimiento y se les otorga un plazo para corregir las faltas.

En caso de reincidencia durante una segunda visita, la Coepris procede a clausurar el área de venta y decomisar los productos no autorizados.

El funcionario reiteró que las inspecciones forman parte de una estrategia permanente para promover hábitos alimenticios saludables entre la población escolar y prevenir riesgos a la salud derivados del consumo excesivo de productos ultraprocesados.