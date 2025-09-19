Activan alarmas en Aduana de Altamira

La filtración de un video que muestra a dos personas equipadas con trajes especiales para el manejo de materiales químicos o radioactivos lanzó las alertas en el Puerto de Altamira la tarde del miércoles.

En las imágenes se observa a los trabajadores inspeccionando minuciosamente un vehículo, tanto en su interior como en el exterior, para descartar la posible fuga de radiación proveniente del equipo de revisión de rayos gamma de la aduana.

Esta situación provocó de inmediato la suspensión temporal de las revisiones aduaneras, lo que ocasionó largas filas de unidades dentro y fuera del complejo, así como retrasos significativos en la dinámica de comercio exterior.

Transportistas, empresas y clientes reportaron pérdidas económicas debido a la interrupción de operaciones.

El equipo en cuestión corresponde a un sistema de rayos gamma instalado hace más de 15 años, utilizado para la inspección a detalle de camiones y mercancías como parte de los protocolos de seguridad.

Cabe señalar que la composición de los rayos gamma se deriva de material radioactivo, cuya exposición al ambiente puede representar riesgos para la salud.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido en la zona aduanera, donde se supervisan las exportaciones e importaciones.