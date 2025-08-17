Reportan saldo blanco en la Playa Tesoro, en vacaciones

La directora de Protección Civil de Altamira, María Luisa Rivera Cuevas, informó que la Playa Tesoro mantiene un saldo blanco durante la presente temporada vacacional de verano, registrando una afluencia considerada como aceptable.

Tan sólo el pasado fin de semana, el paseo turístico recibió a 2,266 visitantes, y desde el inicio del periodo vacacional la cifra acumulada se acerca a los 15 mil turistas. Este lunes se haría el nuevo reporte de visitantes.

Asimismo informó que se ha registrado la llegada de paseantes provenientes de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Monterrey y la región cañera.

Rivera Cuevas, destacó que en las áreas de anidación de tortugas marinas está prohibido el ingreso de vehículos todo terreno, con el fin de proteger el ecosistema.

Asimismo, recordó que el Ayuntamiento dispone de autobuses gratuitos durante los fines de semana para facilitar el traslado de personas que no cuentan con vehículo propio.

La funcionaria subrayó que en la zona se mantiene vigilancia permanente por parte de personal de la Secretaría de Marina, Tránsito, Turismo, Protección Civil y Guardia Estatal, lo que ha permitido conservar un saldo blanco en lo que va de la temporada.