Encabezan motos las cifras de accidentes

En el año 2025, tan sólo en Altamira se registraron 1,460 accidentes vehiculares en donde, 205 motociclistas fueron participes en este alarmante número de percances.

El director de Tránsito de Altamira, Santiago Cerecedo Maya, informó que de ese número de accidentes, se registraron 107 lesionados, 39 atropellados y 8 conductores fueron detectados conduciendo bajo los influjos del alcohol.

Asimismo se registraron 6 fallecimientos durante el año derivado a accidentes.

Refirió que de todos los a Cifuentes registrados en 2025, 298 fueron turnados a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Asimismo, Cerecedo Maya, dijo que el departamento de Peritos de Tránsito cuantificó daños materiales por el orden de 67 millones 398, mil pesos en los hechos viales.

Refirió que la vialidad de mayor conflicto, sigue siendo la Avenida de la Industria, seguido por la zona de Arboledas y Monte Alto.

Reiteró que 8 accidentes ocasionados por personas bajo los influjos del alcohol, son un índice bajo, por lo que consideró que la gente ya está haciendo conciencia sobre las multas que se aplican por conducir en un estado inconveniente, así como los daños que ocasionan de forma directa o indirecta.

Por último, el jefe vial señala que la mayoría de los accidentes que se han registrado, en su mayoría son por distracción y falta de precaución al conducir.



