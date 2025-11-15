Muere trabajador tras caer de un segundo piso en Altamira

Un trabajador de una reconocida empresa de televisión de paga resultó gravemente herido tras caer desde un segundo piso mientras realizaba una instalación en un domicilio del fraccionamiento Jardines de Arboledas. Sin embargo, en base a las fuertes heridas, horas después perdió la vida en un hospital.

El accidente ocurrió durante la tarde del jueves, generando la rápida movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron al técnico inconsciente y tendido en un amplio charco de sangre. Testigos señalaron que el trabajador perdió el equilibrio de manera repentina, precipitándose de cabeza hacia el suelo, lo que le provocó lesiones de consideración y dejó al hombre sin conocimiento.

Tras recibir los primeros auxilios y ser estabilizado, el lesionado fue colocado en una camilla y trasladado de inmediato al hospital IMSS de Ciudad Madero, donde su estado de salud fue reportado como delicado. Sin embargo, al paso de las horas, perdió la batalla para sobrevivir. Ahora, la familia de Irving Christian pide ayuda para su despedida.