Dama herida al chocar en estructura metálica

La madrugada de este sábado se registró un aparatoso accidente en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, que dejó como saldo a una mujer con lesiones de consideración.
  • Por: Erik Huerta
  • 31 / Agosto / 2025 -
Dama herida al chocar en estructura metálica

Mujer resulta lesionada en fuerte choque con una estructura metálica en el Corredor Urbano.

La madrugada de este sábado se registró un aparatoso accidente en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, que dejó como saldo a una mujer con lesiones de consideración.

El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas, a la altura del kilómetro 14 de dicha vía, cuando una camioneta Ford Explorer negra con placas de Tamaulipas, presuntamente conducida a exceso de velocidad conducida para Raúl Omar "N" de 36 años, se impactó contra una estructura metálica.

Brigadistas Voluntarios acudieron de inmediato al lugar y auxiliaron a la acompañante del conductor de nombre Xochitl del Carmen de 41 años, quien resultó con heridas de gravedad, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona.

Elementos de las autoridades viales tomaron conocimiento de los hechos y pusieron al conductor detenido y, a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

