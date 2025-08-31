Dama herida al chocar en estructura metálica

La madrugada de este sábado se registró un aparatoso accidente en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, que dejó como saldo a una mujer con lesiones de consideración.

El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas, a la altura del kilómetro 14 de dicha vía, cuando una camioneta Ford Explorer negra con placas de Tamaulipas, presuntamente conducida a exceso de velocidad conducida para Raúl Omar "N" de 36 años, se impactó contra una estructura metálica.

Brigadistas Voluntarios acudieron de inmediato al lugar y auxiliaron a la acompañante del conductor de nombre Xochitl del Carmen de 41 años, quien resultó con heridas de gravedad, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona.

Elementos de las autoridades viales tomaron conocimiento de los hechos y pusieron al conductor detenido y, a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.