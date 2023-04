Llegan tortugas Lora a desovar

Altamira, Tam.

Desde el jueves pasado se detectó el arribo de estas tortugas para iniciar con sus labores biológicas de desove, acto que de acuerdo a la Semarnat, se incrementa al inicio de mayo y que concluye hasta septiembre.

Durante este proceso natural, informó la dependencia que se trabajó de forma coordinada con otras áreas del Ayuntamiento, como Protección Civil, y de igual forma con la Secretaría de Marina, para efecto de velar a las tortugas hembra, quienes aparecen de entre las olas para adentrarse aproximadamente 60 metros lejos de la orilla y depositar entre 80 y 90 huevos.

"Es importante hacer extensivo a los visitantes, que si son testigos de este fenómeno natural, eviten acercarse a menos de 10 metros de la tortuga, y deje que ésta ponga sus huevos y regrese sin intervención a la playa", expresó al respecto el biólogo Rubén Herver Zárate, titular de la referida dependencia.

Citó que en el mundo existen siete tipos de tortugas marinas, de las cuales transitan por las costas mexicanas, por lo que llegar a presenciar su proceso de desove es una oportunidad muchas veces única.

Asimismo, exhortó a respetarlas atendiendo las siguientes instrucciones: no iluminar a las tortugas en caso de encontrar alguna de noche; no tomar fotografías con flash; mantenerse alejado del campo de visión de las mismas, de lo contrario pueden regresar al mar sin depositar sus huevos; no tocar sus huevos ni colocar algún objeto sobre el nido, así como no tocar ni montarse sobre las tortugas, pues además de ser ilegal, todas las especies de tortugas marinas se encuentran protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Hasta el momento han sido detectadas diez especímenes, pero se realizará un recorrido para detectar más tortugas en el litoral de esta playa.

De igual manera, menciona Herver Zárate que en caso de llegar a encontrar alguna tortuga muerta, enferma, o malherida, se deberá de comunicar inmediatamente a las autoridades correspondientes, a los números habilitados en Protección Civil 833-2646445; Profepa - 833-2809767; Ecología y Medio Ambiente 833-2606500 extensión 403 y el Campamento Tortuguero, cuyo teléfono es 833-3072234.