Cumple escuela 2 meses sin luz

La Escuela Secundaria Número 3 “Ganett Saleh Gattás”, ubicada en el Fraccionamiento Unidos Avanzamos, enfrenta casi dos meses sin energía eléctrica debido a una falla en su transformador, situación que ha complicado el desarrollo normal de las clases.

Rando Iván Rodríguez, director del plantel, informó que desde que se presentó la falla, la institución ha solicitado apoyo a la Secretaría de Educación Pública y al ITIFE, pero los trámites para la reposición del transformador de 50 kW podrían tardar hasta un año.

Este lunes, el director, acompañado de padres de familia y alumnos, acudió a la alcaldía para solicitar el apoyo del municipio, debido a que los estudiantes están tomando clases de forma híbrida, es decir, alternando entre clases desde casa y en el plantel.

Rodríguez, destacó que el alcalde Armando Martínez, aseguró que en menos de dos semanas la escuela podría contar con un nuevo transformador, “en cuanto llegue el transformador que pedimos al ITIFE, se lo entregaremos al ayuntamiento, pero nos estamos adelantando para que se retomen las clases en el plantel”, comentó.

El director añadió que la situación es especialmente complicada debido a que la mayoría de las familias de la zona no cuentan con recursos para adquirir un transformador por su cuenta. Actualmente, la escuela atiende a 115 alumnos.



