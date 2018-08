TAMAULIPAS: Realizan marcha en Hidalgo contra inseguridad

Cd. Victoria, Tam.- Más de 8 mil integrantes del grupo "Unión de Municipios", hoy realizaron una marcha pacífica de 2 kilómetros para protestar en contra de grupos delincuenciales que operan en la zona.

La protesta inició en la estación de servicio del poblado "El Tomaseño" ubicada en el km 179+000 de la Carretera Ciudad Victoria- Monterrey, para concluir en la plaza principal del municipio de Hidalgo.

Durante la marcha los manifestantes a caballo, en vehículos y otros a pie, invadieron los cuatro carriles de la carretera federal, desplazándose de norte a sur por una distancia de 2 kilómetros aproximadamente.

En su recorrido los integrantes del grupo portaron pancartas con las leyendas que dicen: "No a la extorsión", "Los vientos de cambio dicen no a la extorsión", "La gavilla de buena vista se esconde en las faldas de las mujeres: ¡Cobardes!", "Sólo Gobierno cobra impuestos", "No pago a Delincuentes".

Con el surgimiento de este grupo de ciudadanos que radican en las localidades de Hidalgo, Villagrán, Mainero, se divide en dos la Columna "Pedro J. Méndez".