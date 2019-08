Tamaulipas no servirá de campo de concentración de migrantes: Cabeza de Vaca

Cd. Victoria, Tam.- En respuesta al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, respecto a que le atribuye al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haber afirmado que "no se permitirán migrantes" en la entidad, el mandatario estatal reiteró que "no se permitirá la instalación de centros de detención, retención o hacinamiento. Nuestra tierra no servirá de campo de concentración. No levantaremos prisiones para dividir familias o para separar padres e hijos".

En una carta dirigida el subsecretario y hecha pública, el gobernador de Tamaulipas le dice: Quiero suponer que su dicho se debe a un error de información. Aunque, debo confesar, hay poderosas razones para pensar que es producto del estado de aturdimiento en el que se encuentra esta administración (federal), sobre todo en materia migratoria".

Le aclaró que "en un encuentro de la Conago con el presidente de la República, expuse los riesgos de la errática política que el Gobierno Federal ha implementado y, en particular, las implicaciones de los compromisos de contención, refugio y asilo asumidos con el Gobierno de Estados Unidos de América.

"Advertí que la política de puertas abiertas con la que inició este gobierno había alentado la crisis migratoria que hoy rentabilizan políticamente los supremacistas.

"También, que usar la Guardia Nacional para perseguir a migrantes traería enormes costos sociales y potenciales violaciones a los derechos humanos. Esos derechos que a usted, en razón de su encargo, le deberían preocupar de manera especial.

"Que sin una red de protección y medidas integrales de atención, muchos migrantes terminarían en manos del crimen organizado y de las bandas de trata de personas; a merced de los abusos, la violencia y las drogas; en una espiral aún más grave de exclusión y vulnerabilidad.

"Expresé mi preocupación de ver migrantes extorsionados o abandonados a su suerte por las propias autoridades federales, como está sucediendo en Tamaulipas o Nuevo León.

"Mi inquietud de que México se convierta en el muro invisible con el que sueñan esos que alientan el odio y el temor hacia los migrantes, y que ahora toman armas para atentar contra la vida de personas cuyo único delito es ser o descender de México.

"Y por eso, señor subsecretario, sostuve que en Tamaulipas no se permitirá la instalación de centros de detención, retención o hacinamiento. Nuestra tierra no servirá de campo de concentración. No levantaremos prisiones para dividir familias o para separar padres e hijos.

"Porque, le recuerdo, la Constitución y las leyes son muy claras en sujetar a la jurisdicción local los bienes inmuebles que la Federación adquiera, afecte o destine a un servicio público o uso común, salvo que exista autorización en contrario por parte de la legislatura, lo que en el caso no ha acontecido.

"Es decir, por principio esencial y regla jurídica expresa, la política de contención migratoria a la que el Gobierno federal se ha prestado, bajo ninguna circunstancia, puede pasar por encima de la soberanía y potestades de las Entidades Federativas.

"Espero que esta explicación le sirva para atemperar la turbación o, por lo menos, para corregir el error de información", concluye la misiva.