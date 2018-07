TAMAULIPAS: Harán recuento en 11,824 paquetes electorales

NOTICIAS RELACIONADAS En Matamoros cotejarán actas de 485 casillas

Cd. Victoria, Tam.- La mañana de este martes dio inicio la sesión permanente de los consejos Local y distritales del Instituto Nacional Electoral () en el estado de Tamaulipas, en donde serán contabilizados 11 mil 824 paquetes de las tresfederales del domingo.

Después de las 8 horas entró en sesiones el Consejo Local del INE una vez que los nueve consejos distritales entraron en sesión permanente para el recuento de las elecciones de Presidente de la República, Diputados federales por ambas vías (mayoría relativa y plurinominales) y Senado de la República por mayoría y primera minoría.

Solo de la elección de presidente de la República serán reabiertos 3 mil 719 paquetes electorales por diversas irregularidades, como discrepancias entre los votos emitidos y las boletas asignadas, por no contar con el acta de la jornada electoral o bien que está ilegible.

En el Consejo Distrital del V Distrito serán abiertas 434 paquetes electorales de Presidente de la República, 457 de Diputados Federales y 457 de Senado de la República para sumar mil 348 en los 8 municipios del centro de la entidad.

CAPACITADORES...

Durante el desarrollo de la sesión representantes de prácticamente todos los partidos políticos sentados en el Consejo Local cuestionaron la efectividad tanto de los funcionarios de casilla como de los Capacitadores/Asistentes Electorales de los nueve consejos distritales.

La consejera Claudia Lorena Gómez Méndez señaló: "en un salón de clases se les da el conocimiento a los alumnos y hay alumnos de 10 y hay alumnos reprobados, porque también depende del coeficiente intelectual de las personas, del interés, de a lo mejor del hambre, si tienen algún problema en su familia, algún problema emocional que no se pueden concentrar entonces ese conocimiento no se presentó porque no somos robots".

Los representantes de partido insistieron en la capacitación tanto del personal del INE como de los ciudadanos funcionarios de casilla, por lo que consideraron la necesidad de implementar para futuras elecciones casillas electrónicas y actas más sencillas de llenar.

Renuevan sesión en el INE

Poco después de las 13 horas fue reanudará la sesión permanente en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en donde se dio a conocer que ya fueron instalados los grupos de trabajo en los nueve consejos distritales en donde ya se lleva un avance del 8,5566 por ciento de la eleccion presidencial.

Al primer corte del recuento de tienen 40 mil 500 votos para Ricardo Anaya Cortés del PAN-Movimiento Ciudadano-PRD, 20 mil 203 para José Antonio Meade Kuribreña del PRI-Nueva Alianza-Verde Ecologista y 64 mil 969 votos para Andrés Manuel López Obrador de Morena-Envuentro Social-PT.