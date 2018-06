TAMAULIPAS: Descarta ´El Bronco´ dejar la contienda presidencial

Cd. Victoria, Tam.- El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" estuvo la tarde de este lunes en Ciudad Victoria en donde dio una rueda de prensa con medios locales y nacionales, tras la cual sostuvo una reunión con simpatizantes en un salón ubicado al sur poniente de esta capital en donde entre otros temas rechazó declinar hacia alguno de los aspirantes presidenciales.

A pregunta expresa de si declinaría por el candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribreña, respondió "no porque me cae gordo", y agregó, "yo le entré a esto para llegar como los tarahumaras o las raramuris, voy a llegar al final, es una decisión que yo tomé, quiero impulsar el independentismo de este país, quiero hacer y terminar con los gobiernos de los partidos políticos".

En el mismo sentido se refirió a sus homólogos Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador por las coaliciones ´Por México al Frente´ y ´Juntos haremos Historia´, "hoy los candidatos tanto Anaya como Meade están diciendo ´voto útil´ y yo le llamo voto inútil, el voto útil será aquel que la gente decida para sacar la corrupción, para sacar todo eso que no le sirve a México", en cuanto a las encuestas las cuales dan una clara ventaja al candidato de los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo (López Obrador) dijo no creer en ellas, "el cincuenta por ciento de los mexicanos todavía no decide por quién van a votar".