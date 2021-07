Tachan de machista a narrador italiano

Roma, Italia.

Los comentarios machistas de un narrador deportivo sobre la presencia de una mujer como juez de línea en un partido de las categorías menores del futbol italiano provocó este lunes gran indignación en la opinión pública del país.



Un narrador de la emisora local CanalecinqueTV abrió su comentario del encuentro de categoría Eccellenza (Quinta División), entre el Sant'Agnello y el Agropoli, definiendo como un "asco" el hecho de que la linier fuera una mujer.



"Es un asco ver a las mujeres que arbitran en un campeonato en el que los clubes invierten cientos de miles de euros. Que la Federación (italiana) permita algo así es un chiste, algo impresentable en un campo del futbol", aseguró el periodista Sergio Vessicchio.



Tales afirmaciones no pasaron desapercibidas para el Orden de los Periodistas italiano (el órgano que representa a los periodistas en el país transalpino), que retiró de forma inmediata el carné de periodista a Vessicchio.



Los citados comentarios sexistas fueron condenados duramente por Marcello Nicchi, presidente de la Asociación de los Árbitros italiana (AIA), a través de un comunicado oficial.



"Me quedo sin palabras por las incalificables y discriminatorias frases usadas por el periodista Sergio Vessicchio, narrador deportivo de una televisión local, hacia nuestra árbitra Annalisa Moccia, solo porque es una mujer", reza la nota.



"A Annalisa y a todas nuestras árbitras va la total solidaridad mía y de todo el movimiento arbitral italiano, por la aportación que dan a diario a nuestra categoría".



Pese a la unánime condena por sus afirmaciones, Vessicchio defendió su posición con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



"Creo personalmente que hacer arbitrar a las mujeres en el futbol es equivocado por muchas razones, por lo que confirmo mi idea. ¿Por qué todos estos moralistas no luchan para que las mujeres jueguen junto a los hombres? Esta es la verdadera discriminación", escribió.



Lo ocurrido ya está bajo la investigación del Departamento para la igualdad de oportunidades del Consejo de los Ministros Italiano, y el AIA informó de que tomará medidas legales para defender "la imagen" de sus árbitras.