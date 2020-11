T-MEC no es "Harry Potter" para fomentar el crecimiento económico: Seade

El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no fomenta por sí solo el crecimiento y es una base de certidumbre para la relación entre los tres países, dijo el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade.

"El tratado no es la varita mágica, no es Harry Potter para fomentar el crecimiento, pero sí es una excelente base sobre la cual tienen que trabajar de forma integrada los sectores privados y públicos", dijo el funcionario.

Al participar en la edición 18 de la Cumbre de Negocios, Seade recordó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no impulsó el crecimiento en México en sus más de 25 años de vida, ante un mala implementación de políticas internas en México.

"El principal problema que enfrentó el NAFTA en 25 años, sobre todo visto como México, de un crecimiento muy bajo. Toda América Latina crecía más rápido sin tener un NAFTA, sin ser vecinos de la principal economía del mundo crecían más y era por un uso inadecuado de ese NAFTA a través de las políticas internas. Se dejó creer que el mercado resuelve todo. Ya tenemos el NAFTA, podemos irnos a dormir", dijo.

En ese sentido, agregó que el T-MEC si bien no podrá evitar las disputas comerciales entre los tres países, serán más ordenadas y además que será benéfico que el acuerdo tenga revisiones cada seis años, con lo cual se adaptará a las nuevas condiciones del mercado y tecnología.

Sobre el tema, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, también consideró que el tratado no tiene la "varita mágica" para evitar disputas comerciales, pero es un escenario con reglas claras para la relación entre los tres países.

En tanto, dijo que si bien la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, votó en contra del acuerdo como representante demócrata, esto no significa que con la nueva administración se ponga en riesgo.

"El acuerdo fue ratificado hace poco, por mayorías abrumadoras, incluyendo votos demócratas, la vicepresidenta Kamala Harris tiene derecho a su opinión y voto, pero el hecho de que ella no esté de acuerdo no significa que el T-MEC ya no va a quedar", aseguró.

Gobierno debe hacer su trabajo en bloqueo de trenesEl presidente y director ejecutivo de Kansas City Southern, Patrick Ottensmeyer, expresó su preocupación por los bloqueos en vías ferroviarias, ante lo cual se han comunicado directores generales de empresas para que se atienda la problemática.

"El Gobierno de México debe hacer su trabajo, nosotros no somos la policía, deben garantizar el tráfico libre y que hagan lo que se considera apropiado", dijo.