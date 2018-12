Switch, la consola que más rápido vende en Estados Unidos

Después de dos años en el mercado la consola híbrida de la "gran N", el Nintendo Switch ha sido un éxito entre los video jugadores y fans de la firma japonesa. En los 21 meses que lleva a la venta, la consola de Nintendo se ha convertido en el hardware que más rápido se ha vendido de la actual generación de consolas en Estados Unidos, al menos así lo indica el más reciente reporte de NPD Group.

La compañía indicó que la Nintendo Switch ha vendido más de 8.7 millones de unidades en el país del norte, cifra que supera a la registrada por sus principales competidores en el mismo lapso de tiempo en el mercado (marzo 2017 - noviembre 2018). Asimismo, NPD Group mencionó que las ventas de la consola aumentaron 105% respecto a las acumuladas en 2017.

"Estamos emocionados de ver esta reacción tan fuerte de los consumidores en la segunda temporada de fiestas para Nintendo Switch. Estamos ansiosos de brindar más emoción y sonrisas a nuestros fans el próximo año y más allá", comentó Doug Bowser, vicepresidente de ventas y marketing de Nintendo of America.

Nintendo ha tenido su mejor año en ingresos de hardware y software desde 2011; además las ventas en su eShop se han duplicado con respecto al año pasado. "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" cuenta con más de 4 millones de copias vendidas; "Mario Kart 8 Deluxe" más de 5 millones; "Super Mario Odyssey" más de 4,7 millones; "Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu" cuentan con 2 millones de copias combinadas, y "Super Mario Party" llegó a las 1,4 millones.