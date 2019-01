Suspensión provisional al INE para pagar la nómina en enero

Ciudad de México

El secretario general Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, informó que la jueza sexta del Séptimo Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión provisional con relación a un amparo que interpuso ante la autoridad judicial para pagar la nómina de los trabajadores de este instituto y evitar una ilegalidad.

En conferencia de prensa, junto con el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, indicó que debido a que el Consejo General del INE aún no aprueba el presupuesto, no se cuenta con los tabuladores que tiene que definir la Secretaría General Ejecutiva para poder hacer el pago de la nómina 2019.

El Consejo General del INE tiene este mes para aprobar el presupuesto, y con base en ello, la Junta General Ejecutiva deberá aprobar la estructura ocupacional, los tabuladores y las medidas de austeridad antes del 28 de febrero, fecha en que se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Indicó que la jueza consideró que mientras no haya estos tabuladores se le podrá pagar a los trabajadores y consejeros del INE durante enero y febrero, con el mismo salario que devengaron durante 2018.

"En virtud de la incertidumbre y que falta por cubrirse una serie de procedimientos internos, y en paralelo se hacen otras gestiones, la juez otorgó el amparo para que las primeras tres o cuatro quincenas de este año se paguen conforme al tabulador de 2018".

Indicó que el pasado jueves fue cuando la jueza se pronunció sobre este tema, lo que les ha dado mucha tranquilidad para poder cumplir con su responsabilidad de pagar la nómina.

"Si, sólo es para dar certeza y no caer en irresponsabilidades para poder pagar la nómina. Lo que la jueza otorga es una suspensión provisional, es el primer paso de un amparo, en lo que se analiza el fondo, para poder, en su caso proceder de otra manera", explicó.

El presidente del INE refirió que este organismo es el único, de los órganos públicos autónomos, que bajo la lógica de la transparencia, su presupuesto es aprobado en una sesión pública del Consejo General.

Precisó que para el ejercicio 2019 se le quitaron 950 millones de pesos de su presupuesto del INE, pero se trabaja en diversas acciones para conseguir una ampliación, y es por ello que el Consejo General no ha sesionado para aprobarlo y definir los ajustes al mismo, por lo que reiteró que mientras esto no ocurra, la Junta General Ejecutiva no podrá fijar los tabuladores.

Suficiencia presupuestal para cumplir con comicios

>El Instituto Nacional Electoral (INE) avanza en la negociación con el gobierno federal para lograr una suficiencia presupuestal de 619 millones de pesos para cumplir con la obligación constitucional de realizar cinco elecciones ordinarias en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

>Así lo informó el consejero presidente de este organismo, Lorenzo Córdova Vianello, quien señaló que el tema de la autonomía del instituto no está en negociación y en ningún momento se pondrá en riesgo.

>En conferencia de prensa, acompañado por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, y los consejeros Adriana Favela, Pamela San Martín, Claudia Zavala y Jaime Rivera, añadió que de no alcanzar un acuerdo para ampliar el presupuesto para las elecciones ordinarias, se delegaría esta función a los organismos locales de esas cinco entidades.

>Apuntó que no se ha pedido nada a cambio de encontrar una solución y rechazó que en el INE estuvieran dispuestos a dar algo, porque eso significaría vulnerar su autonomía.

>"Estamos avanzando hacia una solución, no estamos pidiendo que se nos den los recursos que la Cámara (de Diputados) nos quitó, estamos pidiendo solo suficiencias presupuestarias para poder participar en los cinco comicios que se realizarán este año", explicó.