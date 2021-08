Suspenderá la CFE servicio en colonias

Sin que algún funcionario firme el documento de aviso, se entregó la notificación a los mismos habitantes de ese sector, con el fin de se preparen con tiempo en caso de requerir la energía eléctrica.

Lo que no se explicó, es sí el servicio de agua potable se verá afectado o no, pues en un costado de ambas colonias, se ubica la planta que potabiliza el agua a toda la comunidad.

Jesús Terán López, gerente de la Comapa, dijo que a ellos no se les ha notificado sobre el corte, por lo que se espera que no se vea afectado dicho servicio, por lo pronto, los habitantes de las dos colonias mencionadas, ya saben que no habrá luz durante la mayor parte del día viernes.