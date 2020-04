Suspenden vuelos a Monterrey, Cancún y Guadalajara por Covid-19

Tampico, Tam.- Tras confirmar que han dado positivo al coronavirus personas que viajaron a Cancún para asistir a un concierto y otros más al ir a otros estados, el alcalde Jesús Nader Nasrallah pidió a la ciudadanía ser consciente y no viajar y hacer negocios vía redes sociales como muchos lo están haciendo.

Mientras tanto, las autoridades a nivel estado ya pidieron a las aerolíneas suspender viajes a Monterrey, Guadalajara, y Cancún que es de donde han llegado los casos.

"Tenemos al día de hoy cinco casos, todos de importación, es gente que viene de otros estados y otros del extranjero, una familia por ejemplo que fue a Cancún a un concierto algunos se contagiaron y dieron positivo, otro venía de Houston, otro de Monterrey y otro de Villahermosa y desafortunadamente están en Tampico registrados como casos", dijo.

Precisó que ya se acordó con algunas aerolíneas y suspendieron ya algunos vuelos de Monterrey, Cancún, Guadalajara, para evitar el contagios.

Es por ello que exhortó a quienes no tienen la necesidad de viajar no lo hagan, "no son tiempos de vacaciones debemos poner nuestro granito de arena, es una gran responsabilidad de nosotros porque lo agarramos afuera y venimos a Tampico a contagiar a los demás", reiteró.

Indicó que esos casos se reportan en esta ciudad, se les tiene que atender y sobre todo se corre el riesgo de propagarse a otros ciudadanos.

El alcalde está exhortando a la población a no viajar: "Quédate en casa si no hay necesidad, si hay negocio qué hacer afuera posponlo o hazlo vía electrónica como lo están haciendo muchos empresarios; hemos visto como las cadenas más importantes ya han cerrado sus puertas, grandes fábricas que convergen más de 50 personas han cerrado".

Es algo vital el previrlos

El alcalde indicó que se comunicó con el secretario de Turismo, Fernando Oliveira, y lo exhortó a cuidar mucho los vuelos nacionales e internacionales que convergen a Tampico pues dijo, es de vital importancia para la ciudad viendo los contagios que vienen de otras ciudades como Cancún y Monterrey.

A nivel local se dijo impotente al ver como en el centro de la ciudad andan aún familias con niños caminando por la zona centro y lamentó que al hacerles la recomendación de irse a su casa hasta se molestan.