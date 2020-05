Suspenden visitas; presos se amotinan

Río de Janeiro.

Un grupo de reos de una prisión en el estado de Amazonas, en el norte de Brasil, tomó como rehenes a siete guardias por varias horas el sábado en protesta contra la suspensión de todas las visitas en medio de la pandemia del nuevo coronavirus., informaron las autoridades.

Tras más de cinco tensas horas, la secretaría de seguridad pública estatal anunció que la situación está bajo control en la prisión de Puraquequara sin muertos ni heridos, y los guardias han sido liberados.

Las visitas fueron suspendidas a mediados de marzo, dijeron parientes de los reclusos, y durante semanas circularon rumores en las redes sociales de que el virus había comenzado a propagarse en el penal. Sin visitas, la mayoría de las familias están totalmente separadas de sus parientes recluidos sin posibilidades de comunicarse con ellos.

"Están enfermando y no podemos visitarlos o llevarles medicinas. No tenemos noticias de ellos", declaró Regina Silva Barroso, cuyo hijo de 19 años está en la prisión, a The Associated Press.