Suspenden tratamiento a pacientes con cáncer

"Todos los casos han sido asintomáticos, y la verdad se les hace pruebas rutinariamente, el niño llega y lo primero que se le hace es la prueba de la Covid, porque si tiene Covid no le ponen quimio porque se inmunodeprime aún más", aclaró, "ese es el efecto de la quimioterapia, la quimioterapia los inmunodeprime por eso si tiene – Covid – le van a bajar todavía más las defensas, es por eso que se tienen que esperar los quince días para poder ponerles la quimioterapia".

La asociación civil actualmente atiende a 44 pacientes del Hospital Infantil con algún tipo de cáncer a través de alojamiento, o para la adquisición de los tratamientos contra esta agresiva enfermedad; Pastor Paz destacó que a pesar del desabasto de medicamentos contra esta enfermedad se han logrado adquirir estos productos en el extranjero por lo cual ninguno de estos menores ha sufrido por falta de cuidados.

"Ellos han venido, no se han detenido sus tratamientos... esa es una ventaja también porque pueden salir adelante cuando cumplen a tiempo con su tratamiento, no tenemos ese tipo de fallas, realmente hay mucha conciencia de los padres que si saben que tienen que estar el día 28 y el día 28 aquí están", la presidente honoraria de ´Voluntad contra el Cáncer´ recordó que se llevan a cabo distintas actividades para el financiamiento de estos tratamientos, "paradójicamente han bajado – los casos –, los fallecimientos, disminuyeron con el apoyo de la sociedad civil y también las gestiones que el Hospital ha hecho ninguno de los niños del Hospital Infantil ha quedado sin tratamiento".

Indicó que con la pandemia de la Covid-19 se esperaba un incremento en la mortalidad de pacientes de cáncer, sin embargo, no ha habido tal repunte gracias a las medidas sanitarias, "por ejemplo, "a pesar de que no hemos tenido eventos caóticos ni dramáticos con los niños, ha habido niños con Covid asintomáticos que sus familias no se han infectado... y eso también nos tiene realmente asombrados".