Suspenden temporalmente al "Canelo" tras positivo en doping

La Comisión Atlética del Estado de Nevada suspendió temporalmente al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez por los dos exámenes positivos de clembuterol de hace unas semanas.



Ahora, el tapatío tendrá que acudir a una audiencia a Nevada el 10 de abril para exponer su caso y el porqué del doping.



El problema es que el "Canelo" tiene agendada la segunda pelea ante Gennady Golovkin el 5 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, por lo que en esta audiencia se definirá si le dan licencia para pelear o no.



Se anunció que el positivo por niveles bajos de clembuterol, y un doctor del laboratorio señaló en el informe de la VADA que dichos niveles podrían ser producto de alimentos contaminados, pero que se sugería una investigación.



Se sabe que la Comisión desde hace varias semanas está recabando información de "Canelo", a quien le habrían practicado varias pruebas y en ninguna había dado positivo.



Igualmente, la Comisión de Nevada pidió asesoría de un experto para analizar el caso y ver si el mexicano será sancionado o no.



En su cuenta de Twitter, "Canelo" le respondió a un aficionado que pedía la cancelación del pleito.



"No la chingues no pidas eso acuérdate que me quiero desquitar por culero, saludos", escribió @Canelo.