¡Suspenden temporada!

Las Grandes Ligas suspendieron de forma provisional la temporada de los Marlins de Miami hasta el domingo debido a un brote cada vez más grave de coronavirus en sus filas.

También fueron pospuestos los tres juegos de la serie entre los Yanquis de Nueva York y los Filis de Filadelfia esta semana, mientras el miedo a las infecciones cundía en el béisbol.

"Hay un temor real, una ansiedad real para mí y para todos mis compañeros", expresó el martes Ryan Braun, toletero de los Cerveceros de Milwaukee. "Pienso que hemos encontrado muy difícil concentrarnos en el béisbol durante el último par de días".

Tras el brote que infectó a la mitad de los integrantes de los Marlins, Braun dijo que los peloteros de las mayores evalúan constantemente si deben seguir jugando. El experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci advirtió que la temporada podría estar en jaque.

Pero las Grandes Ligas hicieron ajustes al calendario para el resto de la semana y resaltaron que, en más de 6 mil 400 pruebas realizadas desde el viernes, no hubo nuevos casos positivos que involucraran al personal deportivo de ningún otro equipo, salvo los Marlins.

En comunicado difundido el martes, MLB dijo que quiere que los Marlins se enfoquen en la salud de sus peloteros y buscaría reanudar la actividad a inicio de la semana entrante. Asimismo, las Grandes Ligas pospusieron los tres juegos restantes de esta semana en la serie entre los Filis y los Yanquis.

Los Marlins siguen varados en Filadelfia, donde jugaron el fin de semana. Los juegos entre Filis y Yanquis, que debían disputarse hasta el jueves, fueron pospuestos para guardar "extrema precaución", dijo MLB. Ningún jugador de los Filis ha dado positivo.

El martes, Miami recibió notificación de que cuatro jugadores adicionales arrojaron positivo en las pruebas de diagnóstico, elevando a 15 su total, informó a The Associated Press una persona al tanto de la situación. La persona pidió no ser identificada debido a que los resultados de las pruebas no fueron divulgados públicamente.

Nueve peloteros del roster de 30 de los Marlins, dos jugadores del grupo rotativo y dos miembros del personal arrojaron positivo previamente.