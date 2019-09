Suspenden subastas de computadoras escolares

Elsa, Tx.- Luego de que vendieran dos computadoras de la escuela Truan Middle School del Distrito Escolar de Elsa y el comprador notara que los discos duros contenían información confidencial, las

autoridades del distrito suspendieron nuevas subastas.

Para tratar de corregir el error, se enviaron cartas a todos los padres para notificarles sobre la situación actual y lo que se está haciendo al respecto para evitar que esa información caiga en manos peligrosas y exponga a los alumnos a algún riesgo.

En abril de este año se llevó a cabo la venta del equipo, pero los padres se enteraron hasta el mes de julio. "¿Por qué no nos han aconsejado? Nadie nos ha dado información. No lo sabíamos hasta que nos enteramos por las noticias. No lo sabíamos", dijo una madre de familia.

La información en los discos duros contenía direcciones, números de Seguro Social, páginas visitadas con frecuencia por los alumnos, además de información acerca de sus relaciones familiares y de amistades con sus números telefónicos.

El superintendente Paul Rivera dice que no estaba a cargo en el momento de la venta en abril, pero señaló que desde que se hizo cargo, ha estado trabajando para solucionar el problema y aseguró que el 28 de agosto se mandó un comunicado a los padres de familia para informarles la situación.