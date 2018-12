Suspenden sesión en San Lázaro

Tras jaloneos en la discusión de la Ley de Ingresos, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, dio por terminada la sesión de hoy y citó para mañana a las 10:00 horas.

Previamente, luego de que se rechazó la propuesta del PRI de reducir el impuesto especial a la gasolina, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, a cargo de la sesión, lo festejó diciendo: "Desechada la propuesta de quitarle recursos al Presidente López Obrador".

Por ello, se armó un jaloneo en la tribuna entre panistas que pedían imparcialidad y morenistas que se burlaban de los otros y apoyaban a su legisladora.

Tras la confrontación, durante un receso decretado por Padierna, los coordinadores de las bancadas de Oposición y el de Morena, Mario Delgado, se reunieron para revisar si había condiciones para seguir con el debate.

Para continuar, la Oposición demandó que Padierna ya no estuviera al frente de la sesión, debido a su falta de imparcialidad y a que provocó una pelea.

"Están los coordinadores dialogando, están definiendo quién va a conducir la sesión porque no es la primera vez que Dolores se conduce así", dijo la panista Ana Paola López Birlain, quien fue agredida en la tribuna por legisladoras de Morena.

Desde el área de prensa se vio cómo una diputada de Morena jaloneó a López Birlain del cuello y de los brazos.

"Me hizo manita de puerto, me jaló de los brazos y del cuello, y yo sólo le decía que no me tocara", contó. La legisladora mostró las marcas en los brazos.

"Ojalá pueda conducir alguno de los vicepresidentes porque el presidente no está en la Cámara en un día tan importante. No sé, está de fiesta o de parranda, no sé dónde ande", dijo López Birlain.