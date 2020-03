Suspenden reuniones del Sistema Contra la Violencia en Veracruz

XALAPA, Ver.

Una de las integrantes de dicho sistema, Alma Delia Hernández Sánchez, recordó que por ley los integrantes de este sistema deben reunirse cuatro veces al año, pero en 2019 el gobierno morenista solo lo hizo dos veces y este año no va se ha agenda ninguna reunión.

"Todo aquello que no se haga conforme al marco de la ley es un incumplimiento y por tanto es un acto de corrupción; la corrupción no es solo con temas económicos, es todo aquello que violenta nuestros derechos".

Quien preside el Sistema es el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y la secretaria del subsistema es la actual encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez, que convocar 15 días antes de la cita a los integrantes de este sistema.

"Debe haber cuatro reuniones por año, cada trimestre, pero no se ha cumplido; el año pasado tenían que haber sido cuatro pero solo se hicieron dos pero la tercera no se pudo por cuestiones de agenda y en este momento no se ha llevado a cabo ninguna reunión".

Como consecuencia, abundó no se tiene un programa de trabajo para establecer políticas públicas que combatan la violencia contra las mujeres, a pesar de que en Veracruz pesan dos violencia de alerta de género, una por feminicidios y la otra por agravio comparado.

"Dadas las circunstancias que estamos viviendo en el estado no son para que las dejas a un lado; necesitamos políticas públicas para darle seguimiento y no dejemos empantanado el sistema, debemos tener en cuenta que tenemos dos alertas de género y únicamente con acciones vamos a poder lograr salir adelante".

Hernández Sánchez recordó que la última reunión fue convocada para el 31 de diciembre de 2019 y que a pesar de que las integrantes de representación ciudadana y académica confirmaron su asistencia, las autoridades cancelaron alegando que por cuestiones de agenda no podían asistir.

Pese a ello, se le cuestionó si han pensado en unirse para denunciar estos actos de corrupción y el incumplimiento de un deber legal de las autoridades y respondió que hasta ahora no y que continuarán esperando la convocatoria.