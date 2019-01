Suspenden reducción de salarios en INE

Cd. de México.- Debido a que no cuenta con un presupuesto definitivo y la Cámara de Diputados no le hizo un tabulador de sueldos para 2019, el Instituto Nacional Electoral (INE) logró una suspensión provisional, que únicamente aplicará hasta febrero, a la reducción de los salarios de su personal.

Por lo tanto, en los dos primeros meses del año, los consejeros y los altos funcionarios del Instituto mantendrán el mismo salario que percibieron en 2018, sin la reducción de más del 19 por ciento que el año pasado el Consejo General del organismo aprobó implementar para apegarse a las políticas de austeridad del nuevo Gobierno.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, detalló que, debido a que es ilegal pagarle al personal sin que haya un tabulador de sueldos y que está pendiente de que se resuelva la problemática presupuestal del organismo, interpuso un amparo con la finalidad de saber cómo proceder al respecto, pues no puede dejar de depositarle su quincena a los trabajadores de la institución.

La suspensión provisional a la reducción de salarios, concedida por Laura Gutiérrez de Velasco, Jueza séptima de distrito en Materia Administrativa, aplicará hasta febrero, ya que el 28 de ese mes es la fecha límite que tendrá el Instituto para publicar en el Diario Oficial de la Federación el tabulador de sueldos de 2019.

"No me amparé en esta ocasión, simplemente como ha habido miles de veces en torno a la eventual reducción de salarios, sino me amparé en lo particular para tener certeza de poder pagarles la quincena, por eso fui a la autoridad jurisdiccional.

"En virtud de la incertidumbre de qué pagar y que yo podía incurrir, y junto conmigo toda la estructura de la Dirección Ejecutiva de Administración involucrada en el pago de nómina, y ante la incertidumbre de una eventual responsabilidad en la cual podíamos incurrir, acudí a la autoridad jurisdiccional para exponerle el problema y decirle 'oiga yo no puedo dejar de pagar'", aseveró.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, criticó que, además de que la Cámara de Diputados le recortó 950 millones de pesos al presupuesto del INE, tampoco fijó un tabulador de sueldos para 2019, pues le mandató al propio organismo fijar los salarios.

Córdova explicó que, actualmente, está en pláticas con los Secretarios de Hacienda y Gobernación con la finalidad de obtener al menos 619 millones de pesos para organizar las elecciones que, este año, se llevarán a cabo en cinco entidades.

Mencionó que, mientras no se resuelva este problema, el Consejo General del organismo no puede aprobar su presupuesto definitivo para este año y la Junta General Ejecutiva del organismo tampoco puede establecer el tabulador de remuneraciones.

Por lo tanto, confió en que este mismo mes se solucione este problema, pues, de lo contrario, en el Instituto analizan interponer una controversia constitucional o incluso no participar en la organización de las elecciones locales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

"Para poder aprobar el tabulador tenemos que saber cuál va a ser el presupuesto definitivo del Instituto.

"Hasta en donde no haya tabulador, se paga conforme al único tabulador que existe, que es el de 2018, porque la Cámara no fijó tabulador", dijo el consejero.