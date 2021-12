Suspenden por clima el Festival del Globo

Autoridades de Altamira y organizadores del Festival del Globo Aerostático tuvieron que suspender esta actividad debido a que las condiciones del clima no permitieron desarrollarlo, ya que para poder elevar los globos sin riesgo de accidentes tiene que estar sin ráfagas de viento. Iván Serna, director general de fiesta mágica Teotihuacán y fundador festival mágico de globos aerostáticos dijo que no es recomendado realizar esta actividad ya que es peligroso para la gente, también mencionó que a pesar de que mañana pueda entrar un frente frío estarán monitoreando el estado del tiempo para poder realizar el evento, y sí todo es favorable se pondrá en marcha la elevación de los globos a 18 metros. Un aproximado de 90 personas fueron las que no pudieron realizar esta experiencia de subirse a un globo aerostático.